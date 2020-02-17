شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل أول انكماش لاستهلاك الغاز منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل
كشفت بيانات جمعتها منصة صينية لتداول الطاقة مدعومة حكوميا اليوم الاثنين أن استهلاك الصين من الغاز الطبيعي شهد في يناير أول انكماش سنوي له في عامين.
وبحسب بورصة تشونغ قينغ للبترول والغاز، استهلكت الصين 31.6 مليار متر مكعب الشهر الماضي، بانخفاض واحد بالمئة على أساس سنوي.
جاء التراجع بفعل انخفاض 14 بالمئة في الطلب من المستهلكين الصناعيين وعشرة بالمئة من مرافق الكهرباء، مما أبطل أثر زيادة من مستهلكي الغاز بالمدن ومنتجي الكيماويات.
وخفض عدة محللين توقعاتهم للطلب على الغاز في الصين، أكبر مستورد له في العالم، حيث من المتوقع أن يقلص تفشي الفيروس التاجي في البلاد شهية المصانع والشركات وقطاع النقل للوقود على مدى الأشهر القليلة القادمة.
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