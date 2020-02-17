شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد اند بورز: مخاطر اقتصادية أكبر تواجهها عمان في 2020 بسبب طلب النفط والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محلل في ستاندرد اند بورز جلوبال اليوم الاثنين، إن سلطنة عمان تواجه مخاطر اقتصادية أشد هذا العام بسبب ضعف في الطلب على النفط وانكشافها على الصين.

وسلطنة عمان هي الأشد انكشافا على الصين بين دول الخليج العربية، وتصدر السلطنة 45.1% من بضائعها إلى الصين، والتي يشكل النفط معظمها، بحسب ستاندرد اند بورز.