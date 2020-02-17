شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1868 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 15753 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 5125 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل مستوى 1253 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1371 نقطة.

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وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لصناعة الكيماويات، سماد مصر (ايجيفرت)، 261.5 ألف سهم، 19911 سهم، 8570 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، 2800 سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 100.5 ألف سهم.

فيما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 100 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة لشرك الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 10 أسهم، بينما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة عامر جروب 212.5 ألف سهم.

فى سياق آخر أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أنه لم ترد إليها أنباء عن إصابة أى من العاملين بالشركة بفيروس كورونا، كما أنه لم يرد إليها أنباء عن تأثر خطط الإمداد والعمليات التشغيلية وحجم المبيعات والأسواق التصديرية للشركة.اخبار البورصة المصرية، البورصة المصرية، البورصة، اخبار الاقتصاد