شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين خضراء بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم البنك الأهلي المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% رابحا 2.43 نقطة ليصل إلى مستوى 1664.30 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.2 سهم بقيمة 258.9 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.79% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.55% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.45%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.

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كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة إنوفست عن نتائجها المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وحققت المجموعة صافى ربح لمساهمى الشركة الأم بلغ 7.15 مليون دولار مقارنى بمبلغ 14.01 مليون دولار لعام 2018، بنسبة انخفاض 49%، وأرجعت هذا التراجع إلى الربح الجوهرى المسجل على إحدى التخارجات التى تمت فى العام الماضى، علاوة على تقلص صافى إيراد المجموعة من نشاط عقود المقاولات، وهو انعكاس طبيعى لاستكمال واختتام الأعمال بنجاح على عقد بناء حكومى رئيسى فى عام 2018.

وأضافت الشركة، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الاثنين، أن النصيب الأساسى والمخفض للسهم فى أرباح الأم للسهم الواحد بلغ 2.52 سنتا مقارنة مع 4.95 سنتا لعام 2018، كما انخفض صافى الربح التشغيلى بنسبة 51% ليصل إلى 6.17 مليون دولار فى نهاية عام 2019 مقابل 12.51 مليون دولار لعام 2018.