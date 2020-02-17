شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين 4% في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد 4% على أساس سنوي في يناير ليصل إلى 87.57 مليار يوان (12.55 مليار دولار).

وبالدولار الأمريكي، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 2.2% إلى 12.68 مليار دولار، حسبما ذكرته الوزارة.