ستاندرد اند بورز تحذر: قيود السفر بسبب الفيروس قد تضر بقطاع الضيافة فى دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية في مذكرة بحثية إن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرضا للمخاطر في منطقة الخليج بسبب قيود السفر المرتبطة بتفشي الفيروس التاجي الجديد. وقالت ستاندرد اند بورز إن قيود السفر قد تضر بالسعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت. وأضافت أن دبي، التي استقبلت نحجو مليون زائر صيني العام الماضي، قد تصبح الأشد تأثرا.

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