شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يشدد على تقييم آداء شركات المقاولات بمشروع الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديري المشروع بالمواقع المختلفة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (البحر الأحمر – قنا – بورسعيد – البحيرة – بني سويف)، ومدن (أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – حدائق أكتوبر).

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على الالتزام بالجودة فى أعمال التشطيبات، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، والالتزام بالخطط والبرامج الزمنية، وتقييم أداء المقاولين، والإدارة الجيدة لمواقع العمل.

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وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: في محافظة البحر الأحمر، تم وجارٍ تنفيذ 2116 وحدة، وفي محافظة قنا، تم وجارٍ تنفيذ 5328 وحدة، وفي محافظة بورسعيد، تم وجارٍ تنفيذ 17428 وحدة، وفي محافظة البحيرة، جارٍ تنفيذ 144 وحدة، وفي محافظة بني سويف، تم وجارٍ تنفيذ 4260 وحدة.

وأضاف المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: فى مدينة أسيوط الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 11928 وحدة، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 10848 وحدة، وفى مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم وجارٍ تنفيذ 77424 وحدة.