شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 06:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 109.84 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.77، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.88، بينما حقق الأدنى له عند 109.72.

Advertisements

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 1.6% مقابل نمو 0.4% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 0.6%، متفوقة على التوقعات عند 1.1%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا من قبل ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة والصين، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاع 1.2% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 1.3% ومقابل تراجع 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويذكر أن وزير الاقتصاد الياباني ياشوتوشي نيشيمورا نوه الجمعة الماضية لكونه يتوقع تباطؤ اقتصاد بلاده خلال الربع الأخير من 2019 وأن يكون أقل مما كان عليه في الربع الثالث الماضي، وذلك مع إرجاءه الأمر إلى قيام الحكومة اليابانية بزيادة الضرائب بالإضافة إلى الإعصار الذي ضرب اليابان مؤخراً، وتطرق أيضا آنذاك لكون تفشي فيروس كورونا في الصين خلال الآونة الأخيرة من شأنه أن يضر بالنمو الاقتصادي لليابان خلال الربع الأول من هذا العام.