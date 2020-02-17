شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 24 من نيسان/أبريل من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة في مطلع هذا الأسبوع من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.

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في تمام الساعة 05:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.0838 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0834، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0844، بينما حقق الأدنى له عند 1.0821، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.0831.

هذا ويتطلع الأسواق حالياً لانطلاق فعليات اجتماعات مجموعة اليورو التي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في المنطقة، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظ المركزي الأوروبي والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي، كما يتطلع المستثمرين وفي وقت لاحق اليوم للكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني.