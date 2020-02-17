شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الكويتي" يبحث تأسيس شركة للمدفوعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبحث البنوك بدولة الكويت مع البنك المركزي مقترحاً جديداً، يقضي بتأسيس شركة رديفة لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة "كي نت".

ويقضي المقترح أن تتملك المصارف 90% من الكيان الجديد، وتكون النسبة المتبقية مملوكة للناظم الرقابي، بحسب صحيفة "الرأي".

ويأتي المقترح في إطار استعدادات "المركزي" والبنوك نحو تطبيق نظام الكويت الوطني الحديث للمدفوعات والذي يسعى النظام الرقابي من خلاله إلى تطوير نظام المدفوعات المالية، وتحقيق فوائد كبيرة بهذا المجال.

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وسينضم إلى مجلس إدارة "كي نت" كل من رئيس اتحاد المصارف، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان، عادل الماجد.

ويضم مجلس إدارة تلك الشركة الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني- الكويت، صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، مازن الناهض، كل منهم ممثلاً عن بنكه.

ولا يزال المقترح مجرد حديث أولي، ويخضع للدراسة من قبل المصارف وكذلك من "المركزي".