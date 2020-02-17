شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات وزارية بالكويت من بينها "المالية" و"النفط" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر مرسوم أميري بالكويت مساء الأحد، يقضي بإجراء تعديلات وزارية محدودة على التشكيل الحكومي الحالي بينها "المالية" و"النفط". وتضمن المرسوم تعيين "براك علي براك الشيتان" وزيرا لوزارة المالية وتعيين "محمد حجي بوشهري" وزيرا لوزارة الكهرباء والماء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وتضمن المرسوم تعديلا وزاريا لكل من خالد محمد علي الفاضل ليصبح وزيرا للنفط ومريم عقيل هاشم العقيل لتصبح وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

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