شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أسواق المال الكويتية تمنح "بيتك كابيتال" رخصة "صانع سوق" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت هيئة أسواق المال الكويتية الموافقة النهائية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار - الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" - لترخيص نشاط صانع السوق، وذلك بعد استيفاء الشركة للمعايير والمتطلبات والضوابط التي حددتها الهيئة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، قال عبدالله عيسى العلي، رئيس قطاع إدارة الأصول في "بيتك كابيتال"، إن نظام التشغيل الخاص بصانع السوق لدى الشركة جاهز للتشغيل، وتم اختباره والتأكد من جاهزيته مع شركة بورصة الكويت.

وأضاف أن الشركة أكملت الالتزامات من النواحي الفنية والقانونية في الإعداد والتحضير لإطلاق النموذج الأمثل لصانع السوق، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وحجم وطبيعة السوق الكويتي.

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ولفت إلى أن "صانع السوق" تعتبر أداة مهمة لتعزيز سيولة الأسهم من خلال خلق سيولة تساعد في زيادة فعالية التداول في السوق.

وأشار إلى أن دور "صانع السوق" يكمن في إيجاد تعاملات صحية بدلاً من الاعتماد على السيولة الساخنة التي تتجه فقط إلى المضاربات السريعة على الأسهم التي لا يتوافر لديها نموذج عمل واضح.

وتعتبر أيضاً أداة استثمارية مهمة تحقق قيمة مضافة للبورصة تصب في خانة تنويع الأدوات الاستثمارية وزيادة مستوى السيولة المتداولة في البورصة.

وكشفت النتائج المالية الأولية لبيت التمويل الكويتي، مؤخرا عن ارتفاع أرباحه بنسبة 3.5% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بالغة 60.5 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 58.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.