شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودي يعلن عن تغريم مستثمر بالأسهم 300 ألف ريال.. ووقف عمله 5 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، في السعودية صدور قرار لجنة الاستئناف تجاه مستثمر لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وبحسب بيان للسوق، تضمن قرار اللجان 3 عقوبات، نظراً لارتكاب المستثمر (عبدالله بن محمد بن براهيم الفوزان) مخالفات بصفته، رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق المستثمر العقاري - المدينة الرقمية. وتمثلت العقوبات بالآتي:

- فرض غرامة مالية مقدارها 300 ألف ريال بالإضافة إلى منعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشاراً استثمارياً، مدة خمس سنوات، واخيراً منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، مدة خمس سنوات.

وذكر القرار أنه يحق للمتضررين من المخالفات، التي ارتكبها المستثمر، إقامة دعوى أمام اللجنة للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر نتيجة تلك المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

Advertisements

وأوضح القرار أن المستثمر قام بارتكاب ممارسات وأفعال انطوت على مخالفة للمبدأ المنصوص عليه في لائحة الأشخاص المرخص لهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه شركة المستثمر مديراً للصندوق، وقد تمثلت المخالفات في:

- الحصول على مبالغ مالية من قيمة العقد الذي أبرمه الصندوق مع مستشار قانوني مستقل، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.

- الحصول على عمولة سعي لشراء أرض الصندوق على شكل مبلغ مالي ووحدات في الصندوق، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوقّ

- حصول أحد أقارب الشخص الصادر بحقه الحكم، على مبلغ مالي، يمثل جزءاً من عمولة السعي لشراء أرض الصندوق، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.