شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي: المملكة تعمل على تصدير الغاز مستقبلاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن المملكة تعمل على تصدير الغاز مستقبلاً، بما يؤكد مواصلة جهود السعودية بالتوسع في قطاع الغاز العالمي.

وأضاف الوزير، خلال تدشين فعاليات "مؤتمر سابك 2020" الذي أقيم مؤخرا، أن المملكة تسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح، بحسب "العربية".

وكشف وزير الطاقة أن المملكة بصدد إعلان موضوع سيكون مفخرة في قطاع الطاقة، مبيناً أن البرنامج الذي ستُعلَن تفاصيله كبرنامج وطني سينفذ وفق خطة طريق في خلال الشهرين القادمين.

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وأوضح أن هذا البرنامج يتعلق باقتصاد الكربون الدائري الذي تشارك فيه "أرامكو" و"سابك" و"كاوست" و"كابسارك". وتمتلك سادس أكبر احتياطي عالمي من الغاز في العالم، لكنها تنتج قدراً يسيراً منه بحوالي 13 مليار قدم في اليوم.

وكانت شركة أرامكو السعودية، قد وقعت العام الماضي، 34 عقداً مع شركات سعودية وعالمية، لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات، تهدف إلى رفع إنتاج النفط الخام والغاز، من حقلي المرجان والبري.

وبموجب تلك العقود من المفترض أن يتم رفع الإنتاج من النفط الخام العربي إلى 550 ألف برميل يومياً، إلى جانب 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز، بقيمة إجمالية للعقود بلغت 18 مليار دولار.