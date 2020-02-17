شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دار الأركان": نعتزم استخدام حصيلة الصكوك في تمويل مشروعات قائمة ومستقبلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان" العقارية السعودية، إن شركته تعتزم استخدام حصيلة الصكوك المزمع إصدارها في تمويل مشروعات قائمة ومستقبلية لدى الشركة، ، بحسب قناة "CNBC" عربية.

وأعلنت الشركة أمس عن عزمها إصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)، بحيث تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

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وسبق أن قامت شركة دار الأركان بطرح صكوك ببورصة ناسدك دبي بقيمة 600 مليون دولار.

ويهدف إدراج الصكوك إلى تحفيز ودعم وتشجيع كافة توسعات الشركة في الوقت الجاري وفي الفترات المُقبلة، وبالأخص في تطوير مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة في السعودية، وبرج " فلورنس حبي" في قلب الخليج التجاري وسط مدينة دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن دار الأركان حققت صافي أرباح بلغ 235.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 476.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 50.6%.