الدولار مقابل الفرنك يصل إلى الهدف – تحليل - 17-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 0.9836، ونرجّح تجاوز هذا المستوى لفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 0.9945، حيث يحصل السعر على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50.
وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي مرجحاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 0.9836 سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً والتوجه نحو 0.9712 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9780 والمقاومة 0.9880
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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