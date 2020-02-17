شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، والذي يتحرك قرب 0.6754، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، مع الإشارة إلى أننا بانتظار استهداف مستويات 0.6670 ثم 0.6560 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6755
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 17-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.