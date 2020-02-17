شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، والذي يتحرك قرب 0.6754، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، مع الإشارة إلى أننا بانتظار استهداف مستويات 0.6670 ثم 0.6560 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6755

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط