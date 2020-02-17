شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه مقاومة جيدة – تحليل - 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى 57.36 ويحافظ على ثباته دونه، يرافقه ظهور إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستويات 54.65 ثم 53.20 كمحطات سلبية أولية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 57.36 والثبات فوقه، حيث إن هذا الاختراق سيقود السعر للتوجه نحو مستوى التصحيح التالي الذي يصل إلى 59.91 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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