النفط يخترق المقاومة – تحليل - 17-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر النفط فوق مستوى 51.80، ويتحرك ضمن قناة لحظية صاعدة تدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، ليكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، ونتوقع استهداف مستوى 54.60 قبل محاولة استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 51.80 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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