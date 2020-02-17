شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز المقاومة الأولية – تحليل - 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من اختراق مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة واستقر فوقها، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، في طريقه لتحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 18.38 مبدئياً.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 17.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.70 والمقاومة 18.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد