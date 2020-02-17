شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يؤكد الاختراق – تحليل - 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي فوق مستوى 1575.90، ليؤكد اختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو زيارة القمة المسجّلة مسبقاً عند 1611.20 كمحطة إيجابية تالية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1575.90 والثبات دونه قد يضغط على السعر لزيارة مناطق 1554.10 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1600.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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