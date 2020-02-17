شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يضغط على الدعم – تحليل - 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بسلبية ليضغط على مستوى 1.3240 ويتحرك دونه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام زيارة مستوى 1.3187 كهدف تصحيحي تالي.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً على المدى اللحظي بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 1.3270 – 1.3285 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3160 والمقاومة 1.3285
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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