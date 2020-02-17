شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الدولار مقابل الين – تحليل - 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار مقابل الين أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 109.33، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 110.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.30 والمقاومة 110.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد