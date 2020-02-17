شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني مستقر – تحليل - 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالتذبذب في مسار ضيق، ويحافظ على استقرار فوق المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف زيارة مستوى 1.3150 مبدئياً.
نشير إلى أن كسر 1.3000 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 1.2920 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2975 والمقاومة 1.3150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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