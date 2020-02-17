شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج اليورو مقابل الدولار دون مستوى 1.0860، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط لا يزال فعالاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.0760.

نذكر بأننا نرجّح استمرار الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.0860 يمثّل مفتاح إيجابي سيقود السعر لبدء محاولات تعافي وإجراء بعض التصحيح الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0750 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط