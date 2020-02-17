الاقتصاد

شركة عقارات الكويت (KRE) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 17-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 103 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 100 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يرتد السهم لأعلى لمستوى المقاومة 110 ثم 115 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 100 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 101.2 بينما مستوى المقاومة هو 104.4 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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