شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أركان الكويت العقارية (ARKAN) يقلص خسائر الخميس -تحليل صباحي- 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 81٫50 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، كما تراجع السهم ليغلق اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، لذلك نتوقع عودة السهم مرة أخرى لاختبار مستوى الدعم 73 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 85 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 79.3 بينما مستوى المقاومة هو 82.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط