شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات (ALAFCO) يرتفع لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري الثاني عند 270 فلس، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 267 فلس، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، كما كون السهم نموذج "Shooting Star” وهو الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 258 فلس كمتسوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 276 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 263 بينما مستوى المقاومة هو 270 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط