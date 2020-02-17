شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK)يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يواجه مقاومة قوية عند مستوى 262 فلس، حيث فشل السهم في تجاوزها منذ الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 260 فلس، كما يلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 245 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 266 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 258 بينما مستوى المقاومة هو 261 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط