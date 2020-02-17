الاقتصاد

بنك بوبيان (BOUBYAN) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 17-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، وهوما دل عليه القناة الهابطة قصيرة الأجل، حيث اغلق داخلها امس الأحد عند مستوى 634 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 610  فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 632 بينما مستوى المقاومة هو 637 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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