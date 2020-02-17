شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجى (GFH) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلقعند مستوى 71 فلس، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة قوية عند مستوى 73٫50 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول منذ الاسبوع الماضي، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 69 فلس كمستوى أول ثم 64 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 73٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 70.6 بينما مستوى المقاومة هو 71.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط