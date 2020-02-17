شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد منخفضا عند مستوى 56٫50 فلس، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول بالسهم لمستوى الدعم 54 فلس كمستوى أول ثم 48 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 60 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 55.4 بينما مستوى المقاومة هو 58.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط