شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التعمير للاستثمار العقاري (TAAMEER) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 24٫1 فلس، محققا أدني مستوى خلال الجلسة، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 26 فلس، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 20 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 26 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.1 بينما مستوى المقاومة هو 25.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط