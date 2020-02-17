شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الأحد، حيث اغلق عند مستوى 4٫587 ريال، في ظل تدني كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى الدعم 4٫50 ريال كمستوى أول ثم 4٫30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫75 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.55 وبين مستوى المقاومة هو 4.61 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط