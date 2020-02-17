شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 16٫07 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما يلامس السهم حاليا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 15٫50 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16٫40 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.01 وبين مستوى المقاومة هو 16.16 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط