شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازالت القوى البيعية تسيطر على تداولات المؤشر، حيث أنهى تداولات امس الأحد عند مستوى 6849 نقطة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 6880 نقطة، كما اخترق المؤشر القناة الصاعدة متوسطه الأجل، والذي يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 6650 نقطة كمستوى أول ثم 6300 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,806 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,884 نقطة