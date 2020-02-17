شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره لينهي تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 9748 نقطة، ملامسا بذلك هدفه السعرى المتوقع عند 9750 نقطة، وفي حالة اختراق المؤشر لمستوى 9730 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9450 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,683 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,813 نقطة
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