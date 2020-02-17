شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة وفي ظلال وزن المستثمرين لانتشار فيروس كورونا مقابل التوقعات بالتوسع في التحفيز.

وفي تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.44% لتتداول عند مستويات 52.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.23$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 52.05$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان/أبريل 0.21% لتتداول عند 57.17$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.29$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة هابطة بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي عند 57.32$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 99.11 مقارنة بالافتتاحية عند 99.12.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 1.6% مقابل نمو 0.4% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 0.6%، متفوقة على التوقعات عند 1.1%.

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بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة والصين، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 1.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر وذلك مقابل تراجع 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أمس الأحد أعرب وزير المالية الصينية ليو كون أنه يتوقع أن تخفض الإيرادات المالية لبلاده وأن ترتفع النفقات في المستقبل، الأمر الذي عزز التكهنات باعتماد بكين للمزيد من الحوافز المالية وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من سبعين ألف شخص وأودي بحياة أكثر من ألف وسبعمائة شخص أخرين عالمياً.

وفي نفس السياق، كشفت الصين أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خطط لخفض ضرائب الشركات ورسومها بالإضافة إلى السماح للمصارف بتشغيل المزيد من القروض المتعثرة، وذلك قبل أن نشهد منذ قليل قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض الفائدة على ما يطلق عليه تسهيلات الإقراض المتوسط الآجل، وجاء ذلك وسط التوقعات بتكثيف المركزي الصيني إجراءات تخفيف السيولة وظروف التمويل في أسواق المال الصينية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة لإجمالي 678 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 14 من شباط/فبراير، لتعكس ثاني ارتفع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع في مطلع هذا الشهر بواقع 100 ألف برميل يومياً ليعود من جديد إلى مستويات 13 مليون برميل يومياً والتي بلغها لأول مرة مع مطلع هذا العام.