شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 17-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) التراجع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليقترب المؤشر كثيراً من مستوى الدعم 7,600.00، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط، وتداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل المؤشر خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.48% بما يعادل -37.45 نقطة، وتستمر مؤشرات القوة النسبية قابعة بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

ولذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 7,600.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 7,589.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,700.00 ومستوى المقاومة 7,924.14.