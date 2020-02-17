شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية اليوم الاثنين وسط وزن المستثمرين لانتشار فيروس كورونا مقابل التوقعات بدعم السياسة النقدية من قبل المصارف المركزية العالمية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 1.6% مقابل نمو 0.4% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 0.6%، متفوقة على التوقعات عند 1.1%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي كشف الصين عن خطط لخفض ضرائب الشركات ورسومها بالإضافة إلى السماح للمصارف بتشغيل المزيد من القروض المتعثرة، وذلك قبل أن نشهد منذ قليل قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض أسعار الفائدة على ما يطلق عليه تسهيلات الإقراض المتوسط الآجل، وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ونود الإشارة، إلى أنه وفقاً لتقديرات بلومبيرج إيكونمست فأن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم كان يعمل ما بين 40% إلى 50% فقط في الأسبوع الماضي، ويذكر أن مقاطعة هوبي الصينية أعلنت اليوم عن 2000 حالة جديدة مصابة بالفيروس التاجي ووفاة 100 حالة إضافية، مع العلم أن تم الإبلاغ عن حالة وفاة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في كل من تايوان وفرنسا.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.87% ليخسر 14.77 نقطة ويصل إلى المستوى 1,688.10، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.57% ليخسر هو الأخر 136.19 نقطة ويصل إلى المستوى 23,551.40.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.82% ليربح 32.82 نقطة ويصل إلى المستوى 4,020.55، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.96% ليربح هو الأخر 28.10 نقطة ويصل إلى المستوى 2,915.31.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.62% ليربح 171.80 نقطة ويصل إلى المستوى 27,987.40، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.22% ليربح هو الأخر 4.95 نقطة ويصل إلى المستوى 2,248.54.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.29% ليربح 34.17 نقطة ويصل إلى المستوى 11,869.00، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.12% ليخسر 8.60 نقطة ويصل إلى المستوى 7,121.60.