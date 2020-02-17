شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار النيوزيلندي للجلسة الثالثة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ الخامس من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها مع مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكي.

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في تمام الساعة 02:34 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 0.6438، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6441، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6432، بينما حقق الأعلى له عند 0.6450، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6438.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الخدمي مع صدور قراءة مؤشر أداء القطاع الخدمي والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 57.1 مقابل 52.1 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت ارتفاع 1.0% إلى نحو 3,930 شخص مقابل تراجع 0.9% عند نحو 2,490 شخص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.