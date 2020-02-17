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شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الرابع يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت انكماش 1.6% مقابل نمو 0.4% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي والتي عدلت من نمو 0.1%، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.0%.
أما عن القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار فقد عكست تسارع وتيرة النمو إلى 1.3% مقابل 0.6% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلي 1.1%.
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