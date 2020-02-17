تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 17 -2-2020، استقرارا فى سوق العبور للجملة، واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 23 – 27 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20 – 22 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 50-66 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -66 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 10 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-180 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-66 جنيهاَ، والمكرونة الخليجى بين 22 – 30 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيهاً، وموسى بين 50-64 جنيهاً للكيلو، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 49 – 55 جنيهاً.
واستقر سعر سمك القرش بين 20 – 30 جنيهاً، وسمك الحدادى 10 جنيهات، وسمك المرجان بين 29 – 35 جنيهاً، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيهاً، وسجل سعر الدنيس 90 جنيها للكيلو، والمازليا بين 20 – 30 جنيهاً، وسمك الشعور 20 – 30 جنيهاً، والوقار 40 – 70 جنيهاً، وسمك القاروص 40 – 80 جنيهاً.
كما استقر سعر البورى بين 40- 48 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 39 - 45 جنيها للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 160 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 150 جنيهاً، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-480 جنيها.
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