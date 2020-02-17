شكرا لقرائتكم خبر عن 2020.. عام كبير للأسهم الصحية الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

لم تكن شركات قطاع الرعاية الصحية الأمريكية ذات رأس المال المحدود ولا أسهمها في البورصة ساخنة بشكل خاص في الفترة الماضية، لكن الغريب أن أسهم تلك الشركات بدأت في الركض نحو المزيد من النمو في الفترة الحالية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 600 S&P 600 - للشركات ذات الغطاء المحدود في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 5.6% حتى الآن، متفوقًا على انخفاض مؤشر الشركات الصغيرة الأوسع بنسبة 0.8%، وزيادة الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.1%. في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 -S&P 500 الأكثر انتشاراً بنسبة 3.9%.

وتتعرض أسهم شركات الرعاية الصحية الأمريكية، ذات رؤوس الأموال الكبيرة لضغوط متزايدة، حيث يخشى المستثمرون تأثير الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2020، ومطالبة المرشحين الديمقراطيين بدخول جميع الأمريكيين تحت مظلة التأمين الصحي الحكومي، بينما لا تعاني أسهم شركات الرعاية الصحية الصغيرة من نفس الأزمة.

ويقول نيكولاس كولاس Nicholas Colas، الشريك المؤسس لشركة داتا تريك ريسيرش DataTrek Research، في تقرير له: «قد تستمر شركات القطاع الصحي الصغيرة في الصمود لعدة أسباب».

وأضاف: «تقف شركات الرعاية الصحية صغيرة الحجم في مكانها الصحيح حتى الآن في عام 2020، ومن المرجح أن تظل كذلك».

وهناك عدة أسباب تقف وراء قوة شركات الرعاية الصحية الصغيرة، وهي أولاً: إنها أقل احتمالاً لأن تكون في مفترق أي نقاش سياسي رئاسي. ثانياً: من المرجح أن تبرز أسهمها كأسهم «نمو» وليس مجرد «قيمة مالية».

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وفي هذا الصدد، تغلبت أسهم الشركات سريعة النمو على الأسهم ذات القيمة العالية -التي تُعرف غالبًا على أنها الشركات، التي تقوم بالتداول بأرقام منخفضة عن قيمتها الحقيقية- للتفوق في المنافسة، التي تشبه سباق الثيران المستمر منذ أكثر من عقد كامل.

وفي حقيقة الأمر، فقد تحول ذلك السباق إلى حقيقة في عام 2020، حيث تفوقت مؤشرات النمو لشركات ستاندرد آند بورز 500 وستاندرد آند بورز 600 الأصغر حجماً على نظرائها في القيمة.

وأشار كولاس، في رسالة بريد إلكتروني، إلى أن الشركات الأصغر تميل إلى أن تكون لديها إمكانات أكثر للنمو من نظيراتها الأكبر. وأن تستثمر في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية، حيث يتطلع المستثمرون إلى الشركات الأصغر من أجل تبني الابتكارات، التي يمكن أن تدفع النمو.

وتضم شركات الرعاية الصحية الأصغر حجماً، التي عاشت بداية قوية في عام 2020 كلاً من شركات: ميريت ميديكال سيستم Merit Medical Systems Inc، التي تقدمت أسهمها بنسبة 29% على أساس سنوي، بعد انتشار أنباء حول حصول شركة ستار بورد فاليوStarboard Value LP على حصة فيه، وقولها إن أسهم شركة ميريت ميديكال سيستم كان يتم تقديرها بأقل من قيمتها السوقية.

أيضاً، ارتفعت أسهم شركة مومنتا فارماسيوتيكالسMomenta Pharmaceuticals بنسبة 61% هذا العام، وجاء الجزء الأكبر من المكاسب بعد أن حددت الشركة توجهاتها في عام 2020، وقدمت تحديثات على الأبحاث الجارية.

ختاماً، ارتفع سهم شركة إيمرجنت بيو سوليوشنز Emergent BioSolutions بنسبة 16% مؤخراً، بعد أن قالت الشركة علوم الحياة إن لجنة الأدوية الأوروبية التابعة للوكالة الطبية للمنتجات البشرية أوصت بالموافقة على لقاح الكوليرا، الفموي الذي تنتجه الشركة ويتم تناوله على جرعة واحدة.