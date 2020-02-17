شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تطلق مهرجان «ألذ ما في مصر» والان نبدء بالتفاصيل
تم تدشين المهرجان من قبل السيد أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية في المملكة، بحضور السيد شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة لولو هايبرماركت في المملكة، والعديد من الحضور من ممثلي الجهات الحكومية ومسؤولي لولو هايبرماركت في لولو هايبرماركت أطياف مول، الرياض.
وقال شهيم محمد: «لولو تأخذ على عاتقها يوميا إيصال النكهات من مختلف أنحاء العالم وبجودة عالية وتقدمها لزبائنها. نحن فخورون بإبراز الطعام الغني والتاريخ والثقافة المصرية ليس فقط للمجتمع المصري إنما لمختلف الجنسيات الأخرى المتواجدة في هذا البلد الكبير. شكرنا العميق للسفارة لعملهم معنا يداً بيد لإبراز الثقافة المصرية».
بدوره علق السيد أحمد فاروق: «نحن نشكر لولو لجلبهم الناس معاً من خلال هذه الفعالية. حيث الطعام الرائع. ألذ ما في مصر سيكون محبوبا ليس فقط للمواطنين المصريين، بل لبقية السعوديين أيضاً. نحن مسرورون أن تكون هناك سلسلة عالمية مثل لولو تروج للتقاليد والثقافات من خلال مجموعة كبيرة من المنتجات التقليدية المصرية متوافرة في متجر التجزئة».
ومع 187 فرعا حول العالم لولو كانت السباقة دائماً في جلب المبادرات لتوفير المنتجات والعروض الرائعة لمختلف المنتجات من حول العالم وتوفيرها بأفضل قيمة، بالإضافة للمحافظة على توفير المنتجات بأعلى جودة من خلال نظام لوجيستي منظم. لولو ستبقى وجهة التسوق المفضلة للتسوق في السعودية، وفي قائمة موفري المنتجات العالمية.
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