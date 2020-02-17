شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف فرصة في ملتقى الاستثمار البلدي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس عن ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» في نسخته الأولى، الذي سيقام خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج م.خالد الدغيثر، أن الملتقى يهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة، بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في تنمية المدن، وكجسر جديد للتواصل مع المستثمرين؛ لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية 2030.

وأضاف الدغيثر: إن الملتقى سيتضمن 28 جلسة وورشة عمل، يشارك فيها 63 متحدثا، لاستعراض دور الاستثمارات البلدية في تنمية المدن وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وتسليط الضوء على الأدوات والممارسات التي تمكن من رفع مساهمة الاستثمارات البلدية في تنمية المدن. مشيرا إلى أن الملتقى سيتضمن معرضا مصاحبا تستعرض فيه الأمانات والبلديات نحو 5000 فرصة استثمارية في أنشطة تتوافق مع اهتمامات جميع شرائح المستثمرين، وتختلف من حيث النوع والحجم.

وأوضح أنه سيتم طرح فرص في أنشطة اقتصادية مختلفة، مثل «مواقع سياحية وترفيهية، مواقع صحية، مواقع محطات وقود، مواقع لوحات إعلانية، ومواقف للسيارات، وغيرها من الفرص المتنوعة»، ويختلف حجم هذه الفرص ما بين فرص كبيرة وتتدرج وصولا لفرص متناهية الصغر، بما يسهم في رفع جودة الحياة في المدن السعودية وتحقيق أهداف الرؤية، وستشارك في المعرض جميع الأمانات الـ17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة.

يذكر أن الوزارة قد دشنت في أبريل الماضي الهوية الجديدة والبوابة الموحدة للاستثمار البلدي تحت مسمى «فرص»، وتهدف البوابة إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات، حيث تتيح البوابة للمستثمرين إمكانية الاطلاع على جميع الفرص التي تطرحها الأمانات والبلديات بالمملكة مع إمكانية فرزها بحسب النطاق الجغرافي أو النشاط الاستثماري مع خارطة استثمارية للفرص، كما يمكن للمستثمر الاطلاع على تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط جوجل، والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونيا.