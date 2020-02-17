شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب رواد الأعمال في الإعلام على طاولة «منشآت» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في لقاء «ضيف منشآت»، أمس الأول في الرياض، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، ورواد الأعمال المهتمين بالاستثمار في المجال الإعلامي.
ويهدف اللقاء إلى بناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة، كذلك بناء وتطوير القدرات الإعلامية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقيام بدور حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بمختلف تخصصاتها بما يحقق إثراء المحتوى المحلي الريادي.
واستعرض اللقاء أهمية المحتوى الإعلامي والحرص على أن يكون هادفا ولا يحمل أي إساءة أو غير قانوني، بالإضافة إلى ضرورة اختيار المنصة المناسبة لتقديم هذا المحتوى وتحديد الجمهور المستهدف.
يذكر أن «ضيف منشآت» هي إحدى الفعاليات الرئيسة بمركز دعم المنشآت، التي تهدف إلى استضافة أصحاب المشاريع الناجحة ليحكوا عن قصة نجاحهم لمجموعة من رواد الأعمال والمهتمين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين من أصحاب الأفكار.
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