«إينوك» تطلق مبادرة للصحة والبيئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «اينوك» تسجيلها أداءً قوياً في مجال الصحة والسلامة والبيئة على امتداد كافة وحدات أعمالها خلال 2019، لتصبح من أفضل الشركات في قطاع النفط والغاز على هذا الصعيد.

ووصل معدل تكرار إصابات العمل المضيعة للوقت (LTIFR) 0.1، وبلغت أعمال المجموعة 0.3 في المعدّل الإجمالي المسجّل لتكرار الإصابة (TRIFR)، ولم تسجل أي حوادث من الفئة الأولى من حيث السلامة سواءً على صعيد العمليات أو نقل الوقود الذي وصل إلى مسافة تزيد على 9 ملايين كيلومتر، ما يسلّط الضوء على مدى التزام المجموعة باتباع أفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة.

كما حصلت شركة غاز الإمارات التابعة للمجموعة على تصنيف خمس نجوم من المجلس البريطاني للسلامة.

وفي خطوة تعكس التزام «اينوك» بممارسات الصحة والسلامة والبيئة، أعلنت عن إطلاق مبادرة جديدة في هذا المجال تهدف إلى ترسيخ قيم الصحة والسلامة والبيئة كعناصر محورية ومسؤولية رئيسية بالنسبة لجميع الموظفين. وتتطلع المبادرة إلى جعل ثقافة الصحة والسلامة والبيئة أولوية أساسية في جميع وحدات عمل المجموعة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تعد ممارسات الصحة والسلامة من القيم الجوهرية التي تستند إليها أعمالنا. ومن خلال تعاون فريق عملنا وشركائنا على حد سواء، نجحنا في إدخال تحسينات ملموسة على مبادرات وممارسات الصحة والسلامة والبيئة، وتأتي الإنجازات خلال مرحلة يشهد فيها القطاع تغيّرات تعكس آليات العمل في السوق، وهو ما يؤثر في أولويات الحوكمة المؤسسية».