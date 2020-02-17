1.3 مليون شاهدوا مهرجان الألوان خلال «أضواء الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اختتم «مهرجان الشارقة للأضواء 2020» أمس الأول؛ برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ فعالياته النوعية التي لاقت إقبالاً واسعاً من الزوار داخل الدولة وخارجها على مدى 11 يوماً تخللتها نخبة من العروض الضوئية والتفاعلية المبهرة، والتي أضفت ألقاً على المعالم والصروح العمرانية التي تتميّز بها إمارة الشارقة. وأسدل الستار على الدورة العاشرة من الحدث الترفيهي الاستثنائي عالمياً في حفل ختامي نظمته «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» على واجهة المجاز المائية، بحضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وممثلي الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة، ووسط تفاعل جماهيري لافت مع العروض الاستثنائية والمبتكرة التي حملت توقيع نخبة من الفنانين العالميين الذين اعتمدوا في تقديم أعمالهم الفنية على أحدث التقنيات والمؤثرات الضوئية والصوتية.

وشهد المهرجان توافد 1.3 مليون زائر هذا العام، في دلالةٍ واضحة على تميز القطاع السياحي وتَوفُر المقومات والموارد كافة والبنى التحتية المتطوّرة في الإمارة، مما يؤكد قدرتها على احتضان فعالياتٍ كبرى عالمية المستوى ويرسخ المكانة العالمية للشارقة كوجهة مثالية للسياحة العائلية.

حدث استثنائي

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واكتسبت الدورة العاشرة خصوصية عالية بالتزامن مع ذكرى مرور 10 أعوام من مسيرة «مهرجان أضواء الشارقة»، الذي أثبت بأنه حدث سنوي رفيع واستثنائي قلباً وقالباً من حيث الفكرة والمضمون وحتى التنفيذ والإخراج الفني والتكنولوجيا والمؤثرات الصوتية والبصرية المُستخدمة في تصميم وتقديم عروضٍ ضوئيةٍ مبتكرة ومختلفة. ووجّه خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعايته ودعمه المستمر لهذا المهرجان، كما ثمّن لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ثقته ودعمه الدائم للجهود كافة في مختلف القطاعات والمجالات لتعزيز مكانة إمارة الشارقة على خريطة السياحة العالمية. كما أوضح المدفع في كلمته، بأن هذا المهرجان حاز مكانته في قلوب الزوار والمقيمين، وأصبح حدثاً عالمياً استثنائياً ومَوضِع فخر على أجندة فعاليات إمارة الشارقة، وهو الدافع في تقديم كل ما هو جديد في عالم الأضواء عاماً بعد عام، وخير مثال على ذلك هو تبني تقنياتٍ حديثةٍ لتعزيز وإثراء تجربة الجمهور وتقديم عروضٍ تفاعليةٍ مبتكرة تتيح لهم التفاعل بشكل أكبر مع المهرجان. ويعد المهرجان ثمرة جهود كبيرة وتعاون على أعلى المستويات من القطاعين الحكومي والخاص، وتسعى هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة دوماً إلى تبني أفكار واستراتيجيات جديدة لتطوير هذا الحدث وتقديم محتوى مبتكر بشكل متواصل.

تقنيات جديدة

وأضاف المدفع: «شمل «مهرجان أضواء الشارقة 2020» هذا العام، تسعة عشر موقعاً مميزة في مختلف أنحاء إمارة الشارقة واستمرت عروضه على مدى 11 يوماً، وقد شكلت هذه النسخة اختلافاً كبيراً، و تميّزت بدعم مجالات نقل المعرفة والإبداع عبر تشجيع المشاركة الطلابية، وتقديم مجموعة من العروض التفاعلية المبتكرة باستخدام تقنيات جديدة مثل تقنية الواقع الافتراضي المعزز وخرائط الفيديو والإسقاط الضوئي وغيرها الكثير من المؤثرات الضوئية والصوتية، إلى جانب تفعيل مشاركة المشاريع الوطنية، بالإضافة إلى 6 مواقع جديدة، وسلسلة متواصلة من الألعاب النارية والعروض الفولكلورية. والأهم أيضاً، نجاح المهرجان هذا العام في استقطاب 1.3 مليون زائر، مسجلاً زيادة بنسبة 8.3% عن سنة 2019، محققاً تغطية إعلامية واسعة محلياً وعالمياً، وتفاعلاً كبيراً على مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي».

وشهد الحفل الختامي عرض فيديو تصويري معدّ من قبل «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، يروي نجاح الدورة العاشرة من «مهرجان أضواء الشارقة» مسلّطاً الضوء على أبرز العروض الضوئية والفعاليات التفاعلية في مختلف أنحاء إمارة الشارقة.