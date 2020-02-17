85 % من المهنيين في الشرق الأوسط متفائلون بعام 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشف استبيان أجراه «بيت.كوم»، عن أهم الأهداف المهنية للأشخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا العام. حيث أشار الاستبيان الذي يحمل عنوان «أهداف العام الجديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020» إلى أن 76٪ من المشاركين قاموا بتحديد أهداف جديدة لعام 2020 وأن 70٪ منهم يعتقدون أن هذا العام سيشهد الكثير من التغييرات في حياتهم المهنية والشخصية.

ويشعر غالبية المهنيين في المنطقة (85٪) بالثقة تجاه عام 2020، إذ إنهم متفائلون بشأن قدرتهم على الالتزام بتحقيق أهدافهم. وقد قال حوالي ثلثي الذين قاموا بتحديد أهداف لعام 2019 (65٪) إنهم حققوها جميعها أو معظمها.

ويركز معظم المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تحسين الجوانب ذات التأثير المباشر في حياتهم المهنية، حيث صرح 19٪ منهم برغبتهم بأن يكونوا أكثر إنتاجية وفعالية، فيما قال 17٪ إنهم ينوون تعلم مهارات جديدة، بينما يرغب 6٪ في تحسين علاقاتهم مع الآخرين، فيما عبر 56٪ عن نيتهم في تحسين جميع هذه الجوانب. وعندما سُئل المشاركون عن أهم الأهداف المتعلقة بحياتهم المهنية، قال 47٪ إنهم يخططون لإيجاد وظيفة جديدة، فيما قال 25٪ إنهم يرغبون في تعلم مهارة جديدة، أما 24٪ منهم فقالوا إنهم يهدفون للحصول على تعويضات أعلى.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية لقسم الموارد البشرية في «بيت.كوم»: «يسعدنا معرفة أن العديد من المهنيين في المنطقة يرغبون في تحسين وتطوير حياتهم المهنية هذا العام، إذ يبحث المهنيون على الدوام عن فرص أفضل وهم متفائلون بما سيقدم لهم عام 2020. لقد بات المهنيون في المنطقة أكثر وعياً بمساراتهم المهنية، ولم يعد اهتمامهم بالعمل ينحصر في الحصول على راتب مرتفع فقط». وأضافت: «أشارت نتائج الاستبيان إلى تزايد أهمية التواصل والعمل الجماعي والتعاون مع الزملاء. وكي يتمكّن أصحاب العمل اليوم من جذب الكفاءات والاحتفاظ بها، ينبغي عليهم تلبية التوقعات المهنية للموظفين وتوفير الامتيازات لهم».

وقد ألقى الاستبيان الضوء على الأمور التي يتطلبها الموظفون من شركات المنطقة، حيث شملت: توفير المزيد من مصادر التدريب والتعلم (50٪)، وتقديم المزيد من الملاحظات والدعم (21٪)، والمزيد من المكافآت والمزايا (15٪)، وساعات عمل أكثر مرونة (7٪).

وأشار الاستبيان إلى أن غالبية المهنيين في المنطقة (85٪) يعتقدون بأن تقييم أدائهم في نهاية العام هو أمر مفيد.

وتطرق المشاركون إلى أهداف متعلقة بطريقة تعاملهم مع زملائهم في العمل، وأشاروا إلى رغبتهم بتحسين مهارات التواصل والعمل ضمن فريق (48٪)، وتقديم المزيد من المساعدة والدعم لأعضاء الفريق (20٪)، وتبادل المزيد من الأفكار والملاحظات (19٪)، وقضاء المزيد من الوقت مع بعضهم خارج العمل (9٪).

أما بالنسبة للأهداف الشخصية، يتطلع العديد من المهنيين إلى تحسين وضعهم المالي في 2020، حيث برز هدف توفير المال (45٪) كالأكثر أهمية، تليه ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي (17٪)، وأخذ المزيد من الإجازات (9٪) وقضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء والعائلة (8٪).



ماذا يطلب الموظف من الشركات؟

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* توفير المزيد من مصادر التدريب والتعلم (50٪)

* تقديم المزيد من الملاحظات والدعم (21٪)

* المزيد من المكافآت والمزايا (15٪)

* ساعات عمل أكثر مرونة (7٪)



ماذا يريد الموظف من زملائه في العمل؟



* تحسين مهارات العمل ضمن فريق (48٪)

* تقديم المزيد من المساعدة للفريق (20٪)

* تبادل المزيد من الأفكار والملاحظات (19٪)

* قضاء المزيد من الوقت مع بعضهم خارج العمل (9٪)